Эксперты: отсутствие полигонов и правовой базы сдерживают развитие беспилотников в России

АНАПА (Краснодарский край), 6 ноября. /ТАСС/. Отсутствие правовой базы, отечественных комплектующих, а также полигонов для испытаний сдерживают темпы развития беспилотных летательных аппаратов в России, считают опрошенные ТАСС эксперты по итогам соревнований "Аэробот-2020", завершившихся в пятницу в военном технополисе "ЭРА" в Анапе. Технополис в свою очередь готов стать основной площадкой для развития отечественной беспилотной авиации.

Не выявили победителя

В пятницу в технополисе "Эра" завершились соревнования в области разработки, создания и эксплуатации перспективных робототехнических комплексов гражданского, военного, специального и двойного назначения воздушного базирования "Аэробот-2020". Соревнования проходили в два этапа: сначала команды выполнили задания на симуляторах, по итогам этого этапа определились пять финалистов, которые вышли во второй этап, где они испытали разработанные дроны в условиях реального полигона.

Один из организаторов соревнований заместитель директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Евгений Косенко рассказал ТАСС, что регламент соревнований предусматривал такие задания, как поиск объекта (на практике такие задачи ставятся при поиске людей в помещениях в условиях городской застройки); поиск маршрута на выход из помещения по меткам; скоростной пролет по заданной территории с препятствиями.

"Учитывая, тот факт, что ни одна из команд не выполнила задания в полной мере, судейской коллегией было принято решение не выявлять победителей", - заявил в ходе церемонии закрытия соревнований главный судья Ринат Галин, являющийся научным сотрудником Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.

Богдан Лещенко, инженер третьей лаборатории робототехники технополиса, который был на соревнованиях судьей, пояснил ТАСС, что команды столкнулись со сложностями при выполнении задач в условиях реального полигона. "Проблема в том, что существующие симуляторы не дают физических явлений, существующих в реальной среде. Не все разработчики могут позволить себе создание даже примитивных полигонов, так как для этого нужны площади, полигонов для испытаний в стране мало", - добавил собеседник агентства.

Что сдерживает развитие беспилотников

В рамках соревнований в пятницу в технополисе "ЭРА" прошел круглый стол о перспективах развития малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Опрошенные ТАСС эксперты отрасли отметили, что темпы внедрения беспилотных летательных аппаратов в России сдерживают отсутствие аналогов отечественного производства комплектующих для дронов, нормативно-правовой базы для их применения.

"В обозримом будущем беспилотные летательные аппараты превратятся в такие же привычные технологии, как компьютер или диктофон. Хотелось бы видеть российскую элементную базу, из которой их можно собирать", - сказал ТАСС Роман Мещеряков, директор центра интеллектуальных робототехнических систем Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.

Евгений Косенко заместитель директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета, выступившего организатором "Аэробот-2020" пояснил ТАСС, что большая часть используемых для дронов комплектующих сейчас - это зарубежные аналоги.

"Комплектующие, имеющиеся в распоряжении отечественных производителей, необходимыми передовыми техническими характеристиками не обладают, в следствие чего ставятся задачи либо уменьшать количество вычислительных ресурсов, либо развиваться в направлении собственных разработок составляющих", - отметил собеседник агентства.

Мещеряков добавил, что в России также нет необходимой законодательной базы в сфере использования беспилотных летательных аппаратов. "Их нужно регистрировать, необходимо предусмотреть меры ответственности за повреждения: например, при столкновении беспилотника с человеком, автомобилем, зданием - такие меры до сих пор не проработаны. Нормативно-правовая база пока отстает", - констатировал он.

В пресс-службе технополиса "ЭРА" ТАСС сообщили, что технополис может стать одной из основных площадок для развития беспилотной авиации в России, отметив, что для этого оборудована необходимая для испытаний материально-техническая база, существуют возможности тестирования компонентной базы разрабатываемых в стране доронов. "В технополисе в 2021 году планируется запустить в полной мере завод, который будет разрабатывать комплектующие для беспилотной авиации", - добавили в пресс-службе.

О технополисе "ЭРА"

В технополисе "Эра" созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 16 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другие.