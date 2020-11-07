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Вторую подлодку-носитель "Посейдонов" планируют спустить на воду весной - летом 2021 года

По данным источника, затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Атомную подлодку специального назначения проекта 09851 "Хабаровск", способную нести до шести стратегических беспилотников "Посейдон", спустят на воду в первой половине 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вывод из эллинга завода "Севмаш" подлодки "Хабаровск" запланирован на весну - лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Первый носитель "Посейдонов" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Субмарины "Белгород" и "Хабаровск" должны нести по шесть аппаратов "Посейдон".

Впервые о российском беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он отмечал, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычной, так и ядерной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т. д.

По данным Минобороны, аппараты "Посейдон" вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Как сообщали ранее ТАСС источники, "Посейдон" для уничтожения военно-морских баз противника сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода.

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