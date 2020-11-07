Правительство расширит круг имеющих право на получение жилья вне очереди военных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", согласно которому предполагается расширить круг военных-контрактников, имеющих право на получение жилья вне очереди.

"Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья - расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди, в их число будут включены Герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья", - заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стенограмма заседания опубликована в субботу.

По словам Мишустина, "еще одно важное новшество - военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить выплату ему денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы".

"Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства", - сказал Мишустин.

По его оценке, "законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда".

Законопроект будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.