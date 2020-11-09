В Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские военные учения "Дружба-2020"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пятые совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2020" открылись в населенном пункте Тарбела в Исламской Республике Пакистан, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.

"На плацу базы подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в населенном пункте Тарбела стартовало пятое совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2020". В церемонии открытия приняли участие более 150 военнослужащих двух стран. Мероприятие началось с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов Пакистана и России пакистанским военным оркестром", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия учений приняли участие начальник управления боевой подготовки сухопутных войск Пакистана генерал-майор Найер Нассер, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пакистане Данила Ганич, руководитель учений от российской стороны полковник Александр Борисенко, а также военный атташе при посольстве РФ Александр Федотов.

Нассер напомнил участникам церемонии, что совместные учения с участием российских военных проходят на территории Пакистана в третий раз. "Пакистан и Россия едины в борьбе с терроризмом. Учения "Дружба" дают нам возможность укрепить отношения между военнослужащими двух стран", - отметил Нассер.

"Это исключительно важная вещь, причем не только с точки зрения опыта, но и с точки зрения социальной, потому что люди приезжают сюда, наш спецназ прибыл, и они видят, что такое Пакистан, кто такие пакистанские граждане, что такое пакистанская психология. Когда пакистанцы приезжают в Россию они видят, что русские это не та страна, которую нужно бояться, она миролюбивая. И никто не собирается ни на кого нападать", - сказал Ганич.

После церемонии открытия военнослужащие Пакистана продемонстрировали российским коллегам свое стрелковое оружие, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, альпинистское снаряжение, инженерные средства заграждения, защитные средства сапера. Особый интерес у российских военных вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Об учениях

Учения проводятся на базе подготовки сил специальных операций Пакистана в населенном пункте Тарбела в 50 км от Исламабада, а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби. Военные двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в том числе по уничтожению незаконных вооруженных формирований, ведению разведывательно-поисковых мероприятий с применением авиации и технических средств разведки. Впервые в истории совместных учений российские и пакистанские военные проведут стрельбы в ночных условиях.

Совместные российско-пакистанские военные учения "Дружба" проводятся ежегодно с 2016 года по очереди в каждой из стран, напомнили в пресс-службе. В маневрах принимают участие более 70 военнослужащих роты спецназа 49-й общевойсковой армии, дислоцированной в Ставропольском крае.