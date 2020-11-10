Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 отправила в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что миротворцев перевозят самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.