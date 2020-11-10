Отправляющиеся в Нагорный Карабах российские миротворцы начали погрузку в самолеты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы, которые отправятся в Нагорный Карабах, начали погрузку в военно-транспортные самолеты на аэродроме Ульяновск-Восточный. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что миротворцы "приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации".

Как ранее сообщили в Минобороны, всего в Нагорный Карабах будут направлены 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 00:00 мск 10 ноября боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Азербайджан и Армения в соответствии с документом останавливаются на занятых ими позициях. Армения и Азербайджан также должны провести обмен пленными и телами погибших.