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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Россия с 06:00 мск начнет развертывать миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, всего в регион будут направлены 1 960 миротворцев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия с 06:00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, всего в Нагорный Карабах будут направлены 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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РоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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