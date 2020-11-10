Россия с 06:00 мск начнет развертывать миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия с 06:00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, всего в Нагорный Карабах будут направлены 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.