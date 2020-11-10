Путин отметил заметную активизацию кооперации стран ШОС по военной линии

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил заметную активизацию взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по внешнеполитической и военной линиям. Об этом он сказал во вторник на саммите ШОС, который проходит в формате видео-конференц-связи.

"Хотелось бы отметить, что заметно активизировалось взаимодействие государств ШОС по внешнеполитической и военной линии", - сказал Путин. Он напомнил, что уже состоялись две встречи министров иностранных дел, а в сентябре в Москве было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ. "Считаем данное начинание полезным и рассчитываем, что такие расширенные встречи естественных партнеров станут регулярными, - заметил российский лидер. - Как представляется, это позволит качественно повысить координацию на уровне силовых ведомств, проводить мониторинг ситуации в сфере обороны и безопасности на всем большом евразийском пространстве".

Путин напомнил, что также продолжена практика совместных учений с участием военных и специальных подразделений государств - членов ШОС, партнеров Организации, в том числе из стран-наблюдателей. "В частности, состоялось контртеррористическое учение на территории Казахстана, в Китае прошло учение по противодействию попыткам использования сети интернет в экстремистских целях, в России - первый этап пограничной операции "Солидарность", - пояснил он. - Кроме того, в России и Казахстане организованы, проведены две международные антинаркотические операции "Паутина".