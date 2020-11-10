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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Нагорный Карабах вылетели 13-й и 14-й самолеты с российскими миротворцами

На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры

УЛЬЯНОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.

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"Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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