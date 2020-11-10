Первый Ил-76 с командованием российских миротворцев прибыл в Армению

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый самолет Ил-76 с командованием миротворческих сил РФ приземлился в Армении, сообщили во вторник в Минобороны России.

"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады", - сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.