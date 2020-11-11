Франция выполнит наблюдательный полет над РФ в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Миссия Франции с 9 по 13 ноября выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 9 по 13 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сказал Рыжков.

По его словам, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета Ан-30 будут контролировать "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения".

Рыжков уточнил, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. "Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - пояснил он.

Рыжков добавил, что выполнение наблюдательных полетов содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств - участников договора.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.