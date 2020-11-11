Российские военные передали в сирийское село четыре тонны продуктов

ФАДЖАН /Сирия/, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передали более четырех тонн гуманитарной помощи жителям села Фаджан в провинции Алеппо.

По информации центра, всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2 633 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 550,6 тонны. Эта же акция проходит накануне международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Селение Фаджан сильно пострадало в ходе боевых действий. Большая часть местных мужчин с началом войны записалась в сирийскую армию, 15 человек не вернулись с фронта. В помощь местным жителям российские военные привезли около 900 продуктовых наборов для семей сирийских военнослужащих. Такой набор включает в себя сахар, рис, молочные консервы, чай.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам пройдет в Дамаске 11 и 12 ноября. По словам главы оргкомитета по подготовке форума, помощника министра иностранных дел Сирии Аймана Соусана, свое участие в конференции, помимо России, подтвердили Китай, Иран, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман и Пакистан. ООН будет присутствовать на форуме в качестве наблюдателя, поскольку, по мнению Соусана, на руководство международной организации было оказано давление со стороны Госдепартамента США. Как подчеркнул глава оргкомитета, приглашение принять участие в мероприятии было отправлено и Турции. Как стало известно во вторник, Евросоюз и страны - члены сообщества отказались от участия в конференции.

В понедельник президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе беседы по видеосвязи обсудили задачи, стоящие перед форумом. Лидеры двух государств рассчитывают, что конференция станет результативной и позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев. По словам Путина, делегация РФ будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза.