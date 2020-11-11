Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению

"В настоящее время 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - говорится в сообщении.

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации РФ Ил-76 уже доставили в Армению более 400 российских военнослужащих-миротворцев, личный состав разгрузил самолеты и сформировал колонны для перехода в район несения службы. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, миротворцы, прибывшие в республику, разгрузили из самолетов технику и вооружение и сформировали колонны перед маршем в район сосредоточения. "Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач", - добавили в военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.