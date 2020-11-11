Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зону действия конфликта уже прибыли более чем 400 миротворцев РФ из 15 отдельной миротворческой бригады на 20 самолетах Ил-76.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.