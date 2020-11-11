Еще три Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортная авиация России отправила из Ульяновска еще три самолета Ил-76 с российскими военными для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом в среду сообщило Министерство обороны РФ.

"Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на борту самолетов находятся личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника. Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Ранее в Минобороны сообщили о переброске уже более 400 миротворцев и техники на 20 Ил-76.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.