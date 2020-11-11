Путин 11 ноября проведет совещание по системам управления стратегическим ядерным оружием

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание, где обсудит новые системы управления стратегическим ядерным оружием. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин работает в Сочи, где у него продолжается серия совещаний, посвященных оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

"Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании, - сказал представитель Кремля. - Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего, стратегическим ядерным оружием".

По его словам, на совещании будут обсуждаться и другие вопросы ОПК, в том числе гособоронзаказ. Кроме того, запланированы отдельные встречи с военными руководителями, добавил Песков.

В Кремле также не исключают, что у президента в среду может состояться международный телефонный разговор.