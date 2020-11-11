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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны РФ показало карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Территорию разделят на две зоны ответственности - "Север" и "Юг", на которых установят 16 наблюдательных пунктов
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© Минобороны РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России предоставило ТАСС карты, на которых обозначено, где будут размещаться миротворцы в Нагорном Карабахе.

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Согласно им, эта территория будет разделена на две зоны ответственности - "Север" и "Юг", на которых будут размещены 16 наблюдательных пунктов. Миротворцы будут проводить патрулирование по двум маршрутам. В районе Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению, планируется разместить шесть временных наблюдательных постов.

Размещение мотострелковых батальонов планируется в Степанакерте и Мардакерте.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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