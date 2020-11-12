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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Командующий миротворцами РФ обсудил с армянской стороной вопросы ввода сил в Карабах

По словам источника, также обсуждались вопросы организации деятельности миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечения безопасности российских военнослужащих

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский командующий миротворческими силами в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел в среду переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС республики. Стороны обсудили вопросы ввода миротворцев, сообщил ТАСС источник в штабе российских миротворческих сил.

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"В ходе встречи были обсуждены вопросы ввода миротворцев и выставления миротворческих постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, порядок размещения подразделений, их всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, также обсуждались вопросы организации деятельности российских миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечения безопасности российских военнослужащих.

"Командованием российских миротворческих сил организовано взаимодействие с военными ведомствами Азербайджана и Армении по вопросам выполнения миротворческих задач, предотвращения нарушений и обеспечения безопасности российских военнослужащих", - добавил источник.

В среду начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской сообщил, что за сутки более 400 российских миротворцев, восемь вертолетов, более 50 единиц автомобильной и специальной техники переброшены в зону нагорнокарабахского конфликта. Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

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АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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