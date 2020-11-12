Вертолеты Ми-8 и Ми-24 миротворцев РФ в Карабахе прибыли на аэродромы базирования

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участвующие в миротворческой операции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта вертолеты Ми-8 и Ми-24 Воздушно-космических сил России прибыли на аэродромы базирования. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

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"Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации после транспортировки самолетами военно-транспортной авиации", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также уточнили, что экипажи вертолетов убыли на аэродромы базирования для участия в миротворческих задачах.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится российский миротворческий контингент. Всего планируется задействовать 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.