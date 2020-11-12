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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Армению

В Минобороны уточнили, что в регион перебрасывают подразделения 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Очередные два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами и военной техникой на борту вылетели в Армению, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

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"Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения", - сказали в ведомстве.

Для выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта в регион перебрасываются подразделения 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа РФ.

"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - уточнили в военном ведомстве.

Там также отметили, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится российский миротворческий контингент. Всего планируется задействовать 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.

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АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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