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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Четыре российских самолета Ил-76 с миротворцами приземлились в Армении

В Минобороны сообщили, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами на борту приземлились на аэродромы Еревана. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

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"Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

Самолеты российской военно-транспортной авиации осуществляют переброску подразделений 15-й миротворческой бригады для участия в проведении операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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