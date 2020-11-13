"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России

13 ноября ежегодно в Вооруженных силах РФ отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. К концу 2025 года доля современных вооружений в этих войсках должна составить 85%

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — специальные войска в составе Сухопутных войск ВС РФ, на которые возлагаются задачи по оценке радиационной, химической и биологической обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, специальной маскировки и огнеметно-зажигательных средств для поражения противника. Они способны решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф. Так, в 2020 году подразделения РХБЗ привлекаются к дезинфекции объектов гражданской и военной инфраструктуры по всей стране в рамках борьбы с ковидом. По словам начальника войск генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за это время военные продезинфицировали порядка 113 тыс. объектов общей площадью более 25 млн кв. м, более 200 воздушных судов и более 19 тыс. единиц техники. Более 10 тыс. военнослужащих войск РХБЗ привлечены сейчас к борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Военнослужащие работали и за границей, помогая бороться с пандемией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, Армении, Южной Осетии. Так, в Италии работали в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районов на севере страны — в городе Бергамо и его окрестностях. Совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах. В апреле-мае 2020 года вирусологи войск РХБЗ находились в Сербии, где по запросу местного правительства проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры и оказывали помощь местным врачам. Впоследствии президент страны Александр Вучич выразил признательность Владимиру Путину за оказанную сводным отрядом Минобороны РФ помощь. О новой технике За последние годы в войска поступили различные современные образцы вооружения и средств РХБ-защиты: машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, машины аэрозольного противодействия ТДА-3, тяжелые огнеметные системы на гусеничном шасси ТОС-1А "Солнцепек" (в дополнение к стоящим на вооружении ТОС-1 "Буратино"), модернизированные реактивные пехотные огнеметы ПДМ-А "Шмель-М", а также современная боевая экипировка — фильтрующие защитные комплекты "Нерехта" и противогазы ПМК-4.

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В настоящее время проходит опытную эксплуатацию в войсках новейшая тяжелая огнеметная система на колесном шасси ТОС-2 "Тосочка", впервые показанная на параде Победы 24 июня. Впервые ее применили в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. ТОС-2 подтвердила предъявленные к ней требования. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, данная система, обладающая повышенной дальностью и мощностью, значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях. ТОС-2 выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости, обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем полностью автоматизированы. Кроме того, на ней стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Помимо тяжелой огнеметной системы ТОС-2 <…> в войска спланированы поставки более чем 200 единиц специальной техники, среди которых — машины РХБ-разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки КДА, машины дымовые ТДА-3. С учетом этого в 2020 году доля современных образцов превысит 70% Игорь Кириллов начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант

В то же время предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей ТОС-1А для повышения защищенности экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач.

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Еще одна новинка для войск — машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8, созданная на базе бронеавтомобиля "Тигр". Впервые ее показывали на международном форуме "Армия-2019". "Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ-разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ-обстановки, точность прогнозов", — говорил начальник войск Игорь Кириллов. Кроме этого, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию основной линейки перспективных образцов вооружения и средств РХБ-защиты, включая робототехнические комплексы (имеющие в составе роботизированные и беспилотные системы) и противогазы нового поколения, проектируемые с использованием уникальных мембранных материалов. Об истории войск Химическая служба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была создана приказом Реввоенсовета республики 13 ноября 1918 года. К концу 1920-х подразделения службы появились во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах РККА. Они отвечали за применение химического оружия и защиту от него, а также за использование огнеметов и постановку дымовой маскировки.

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В годы Великой Отечественной войны в составе советских войск имелись огнеметно-химические батальоны и роты, дегазационные роты, отдельные батальоны, взводы и дивизионы противохимической обороны, готовые к действию в случае применения противником химического оружия. За образцовое выполнение приказов командования в годы войны 48 соединений и частей химических войск были награждены боевыми орденами, 40 получили почетные наименования. 22 военных химика были удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы в Советской армии появились бригады и батальоны дегазации обмундирования, снаряжения и местности, отдельные батальоны химзащиты дивизий и полков. Появление ядерного и биологического оружия расширило круг задач химических войск. Так, эти войска участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (1986), составляя 44% от 30-тысячной группировки ликвидаторов. Также с 1970-х годов войска РХБЗ получали на вооружение реактивные огнеметные системы. Они были задействованы в ходе конфликтов в Афганистане (1979–1989) и Северо-Кавказском регионе (1990–2000-е).

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