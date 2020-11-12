Российские миротворцы вошли в Степанакерт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Основные силы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают развертывание в зоне своей ответственности, в частности миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, вошел в город Степанакерт, а ее передовые подразделения, дойдя до города Шуши, приступили к развертыванию наблюдательных постов, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

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"Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов. Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис - Сус - Гейтала - перевал Лысогорский - юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности "ЮГ", - сказал он.

Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов.

Конашенков добавил, что прибывшие в Армению российские миротворцы совершают марш в город Горис. "Подразделения 2-го батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения у населенного пункта Горис", - сказал он.

По словам Конашенкова, для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи.

"Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта осуществляет Национальный центр управлений обороной Российской Федерации в круглосуточном режиме", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Как проходит миротворческая операция

Конашенков рассказал, что самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) России совершили более 20 рейсов за сутки, перевезя более 370 миротворцев и свыше 50 единиц техники для проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

По словам представителя военного ведомства, всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, а также восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

Как уточнил генерал, инженерный состав подготовил вертолеты к эксплуатации, они уже перелетели на аэродромы базирования.

"Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач", - подчеркнул Конашенков.