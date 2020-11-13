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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны открыло на официальном сайте раздел о миротворцах в Нагорном Карабахе

Как сообщили в ведомстве, посетители сайта смогут посмотреть карты расположения российских наблюдательных постов и узнать о текущей обстановке в зоне конфликта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" появился на официальном сайте Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

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"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, инфографика, а также брифинги представителей руководящего состава Минобороны России о проведении миротворческой операции", - рассказали в Минобороны.

Посетители сайта смогут посмотреть карты расположения российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора, узнать о текущей обстановке на территории Нагорного Карабаха.

В военном ведомстве заверили, что данный раздел будет постоянно пополняться актуальными новостными, фото- и видеоматериалами о работе российских миротворцев и ситуации в зоне конфликта. Вся информация будет переведена на иностранные языки. Раздел оптимизируют для доступа с мобильных устройств.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится российский миротворческий контингент. Всего планируется задействовать 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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