МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической, бактериологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБЗ. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" ТОС-2 подтвердила предъявленные к ней требования. Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках. В то же время предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А для повышения защищенности экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач.

Новая спецтехника

Более 200 единиц спецтехники поступят, согласно утвержденному плану, до конца этого года в войска радиационной, химической и биологической защиты, сообщил Игорь Кириллов.

"В этом году, помимо тяжелой огнеметной системы ТОС-2 <…> в войска спланированы поставки более чем 200 единиц специальной техники, среди которых - машины РХБ разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки КДА, машины дымовые ТДА-3. С учетом этого, в 2020 году доля современных образцов превысит 70 процентов", - сказал он.

По словам Кириллова, сейчас процессу оснащения Вооруженных сил РФ новейшими образцами вооружения и техники уделяется первостепенное внимание. И в войсках РХБ защиты он идет в соответствии с утвержденными графиками.

13 ноября в Вооруженных силах России отмечается 102-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты.

Борьба с коронавирусом

Более 10 тысяч военнослужащих войск РХБЗ привлечены сейчас к борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил Игорь Кириллов.

"Сегодня военнослужащие проводят дезинфекционные мероприятия в недавно построенных медицинских центрах Минобороны России, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также на социально значимых объектах гражданской инфраструктуры. Всего к работам привлечены более 10 тысяч военнослужащих войск РХБ защиты и свыше 3,5 тысячи единиц специальной техники", - рассказал он.

По словам генерала, войска РХБ защиты приступили к выполнению задач по борьбе с распространением коронавируса с самого начала эпидемии. За это время военные продезинфецировали порядка 113 тысяч объектов общей площадью более 25 миллионов квадратных метров, более 200 воздушных судов и более 19 тысяч единиц техники.

Кроме того, военные ученые совместно с Московской научно-производственной фирмой "Синтол" разработали набор реагентов для выявления новой коронавирусной инфекции.

Подготовка специалистов РХБЗ

Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией нашел отражение в программе подготовки специалистов войск РХБЗ, сообщил Игорь Кириллов.

"Приобретенный опыт борьбы с COVID -2019 уже лег в основу обучения курсантов <…> В образовательные программы и учебные планы дисциплин внесены изменения, направленные на повышение качества подготовки по вопросам биологической безопасности", - рассказал генерал.

По его словам, в учебный план подготовки курсантов инженерного профиля уже включена новая учебная дисциплина - "Основы биологической защиты". Кроме того, делается упор на качественное освоение поступающей в войска новой техники, широко применяемой подразделениями в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Подразделения РХБ защиты активно привлекались и привлекаются для борьбы с распространением коронавируса в России. Кроме того, российские военные специалисты оказывали помощь в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также в Южной Осетии.