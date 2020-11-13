Еще восемь Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортная авиация России отправила из Ульяновска еще восемь самолетов Ил-76 с российскими военными для участия в миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны РФ.

"13 ноября 2020 года восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на борту самолетов находятся более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также более 100 военнослужащих миротворческого подразделения. Они приземлятся на аэродроме Армении, откуда отправятся в Нагорный Карабах.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, а также восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.