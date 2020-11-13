Шойгу доложил Путину о нарастании проблем гуманитарного характера в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проблемы гуманитарного характера нарастают в Нагорном Карабахе, сообщил во время совещания по гуманитарным вопросам Карабаха у президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С каждым днем нарастает проблема гуманитарного характера", - заявил Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, появляются такие проблемы, как транспортировка и возвращение беженцев и другие гуманитарные вопросы.

Миротворцы

Военно-транспортная авиация за трое суток перебросила в Нагорный Карабах более 1 100 российских миротворцев.

"За трое суток совершено 73 самолето-рейса, перевезено 1 103 военнослужащих, 168 единиц техники", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, перевозка техники и материальных средств военно-транспортной авиацией ВКС России продолжается "с цифрами 25 самолето-вылетов в сутки".

Развертывание наблюдательных постов российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе завершится в субботу.

"Еще одно подразделение миротворцев дислоцируется на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируем завершить размещение восьми постов в данной зоне", - отметил Шойгу.

По словам министра обороны, в течение 10-11 ноября был взят под контроль Лачинский коридор, в четверг в 17:00 подразделения миротворцев вошли в Степанакерт. В районе городов Степанакерт и Шуша выставлены четыре наблюдательных поста. "Сегодня завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг". Всего в этой зоне будет девять", - добавил глава Минобороны.

Прекращение военных действий

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.