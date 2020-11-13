Путин постановил ввести в действие с 1 января план обороны России на 2021-2025 годы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021-2025 годы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы", - говорится в тексте указа.

Указ, датированный 13 ноября, вступил в силу со дня подписания.

Предыдущий такой документ, срок действия которого ограничен 2020 годом, был принят в ноябре 2015 года.

Первый в истории план обороны России был утвержден в январе 2013 года. В нем обозначены потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона.