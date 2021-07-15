Мотострелки в Туве усилят охрану участков госграницы в ходе тренировки по боеготовности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, провели на горном полигоне Кара-Хаак рекогносцировку маршрута выхода войск для усиления охраны прикрываемых участков государственной границы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"В ходе стартовавшей в среду комплексной тренировки по боевой готовности подразделения были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике на горный полигон Кара-Хаак, развернули полевой узел связи, осуществили маскировку позиций и организовали охрану полевого командного пункта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений командиры подразделений, начальники родов войск и служб соединения отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в ходе выполнения задач по прикрытию участков государственной границы в труднодоступных горных районах. В учениях задействовали более 800 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в войсках ЦВО стартовала комплексная тренировка по боевой готовности под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Более 50 мобильных командных пунктов объединений, соединений и частей ЦВО в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане перебросили в назначенные районы.

Горная мотострелковая бригада ЦВО, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением, базирующимся за Уралом. На вооружении бригады стоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал", другие образцы вооружения, военной и специальной техники.