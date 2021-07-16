В Калининградской области 3 тыс. военных армейского корпуса подняли по учебной тревоге

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. военнослужащих соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, подняли по учебной тревоге в рамках плановой проверки боеготовности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.

"В мероприятиях по проверке боевой готовности соединений и частей армейского корпуса принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники", - рассказали в пресс-службе.

На штатной военной технике военнослужащие совершили марш в район сосредоточения. В ходе марша личный состав отработал вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, средствам воздушного нападения, а также преодоления условно зараженных участков местности.

"Во время проверки командованием вышестоящего штаба будет дана оценка несения боевого дежурства и оперативной подготовки, состояния вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "особое внимание уделяется развертыванию командных пунктов и организации взаимодействия между подразделениями при выполнении поставленных задач".