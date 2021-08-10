Бронеавтомобили для раненых "Линза" впервые представят на форуме "Армия" в Новосибирске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Более 100 единиц военной и специальной техники, среди которой новейшие бронированные автомобили для перевозки раненых "Линза", покажут на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых "Линза" впервые будут представлены на военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет в Новосибирской области. <...> В период работы форума посетители смогут ознакомиться с более чем 100 единицами современной военной и специальной техники, образцами стрелкового оружия и экипировкой, техники времен Великой Отечественной войны, продукцией предприятий ВПК. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, работа военных медиков в ковидной зоне", - говорится в сообщении.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, ее бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем.

Открытие форума "Армия-2021" в Новосибирске состоится 26 августа на военном аэродроме Толмачево. Участники форума смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО, и пройти предварительный отбор на военную службу по контракту в мобильном пункте. На сцене выступят творческие коллективы воинских частей и Новосибирской области. Военнослужащие бригады специального назначения ЦВО проведут показательные выступления и продемонстрируют навыки рукопашного боя.