С-400 "Триумф" впервые покажут в Самарской области на форуме "Армия-2021"

ТАСС, 10 августа. Военнослужащие впервые представят зенитную систему С-400 "Триумф" на форуме "Армия-2021" в Самарской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Военнослужащие противовоздушной обороны Центрального военного округа продемонстрируют посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2021" в Самарской области новейшую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", - отмечается в сообщении.

Система предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.

После перевооружения в январе 2021 года зенитного ракетного полка на С-400 он заступил на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

Форум "Армия-2021" пройдет с 26 по 28 августа в том числе на трех площадках ЦВО в Поволжье, на Урале и в Сибири. В Самарской области он состоится на Рощинском полигоне. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении второй общевойсковой армии и воинских частей округа.