Балтийский и Северный флот на учениях высадили совместный морской десант под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Совместную десантную операцию провели в среду морские пехотинцы Балтийского и Северного флотов в рамках двусторонних батальонных тактических учений с участием более 1 тыс. военнослужащих. При огневой поддержке боевых кораблей и авиации впервые морской десант двух флотов высадили на калининградском побережье Балтийского моря в районе полигона Хмелевка, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В первом совместном такого рода учении морских пехотинцев Балтийского и Северного флотов были задействованы большой десантный корабль "Минск", малые десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия", 20 единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, а также авиация флота, в общей сложности в морской десантной операции участвовали более 1 тыс. военных", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Десантные корабли с военнослужащими и военной техникой морской пехоты на борту совершили переход морем из Балтийска в заданный район и осуществили высадку бронетранспортеров с десантом на плав и с берега на флотский полигон Хмелевка.

Огневую поддержку высадки десанта осуществляли бомбардировщики Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтфлота, а также корабельная артиллерия. В рамках учений экипажи кораблей успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитировавшим средства воздушного нападения и береговую батарею условного противника.

"На побережье флотского полигона подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесению ударов по обороняющимся силам", - отметили в пресс-службе.