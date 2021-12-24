В шести субъектах ЦВО откроют центры "Авангард" для юнармейцев в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Учебно-методические центры "Авангард" для юнармейцев появятся в последних шести субъектах Центрального военного округа (ЦВО) в следующем году. В настоящее время они запущены в 23 субъектах, говорится в материале газеты "Красная звезда" по итогам беседы с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным.

"На территории Центрального военного округа в 23 субъектах совместно с местными органами государственной власти открыты учебно-методические центры "Авангард" и проведены профильные смены для молодежи с пропускной способностью около 40 тысяч человек. В 2022 году завершится работа в оставшихся шести субъектах на территории военного округа", - говорится в сообщении.

Работа по развитию юнармейского движения проводится в ЦВО в целях патриотического воспитания. В 2021 году состоялось более 18 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности, свыше 100 тыс. юношей и девушек приняты в ряды движения. По словам командующего войсками ЦВО, "работа с подрастающим поколением является важной задачей всех командиров и начальников при проведении различных мероприятии военно-шефской деятельности".

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.