В ЦВО создадут 12 филиалов парка "Патриот" в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Еще 12 выставочных площадок военно-патриотических парков "Патриот" будет создано в 2022 году на территории Центрального военного округа (ЦВО), всего в округе будут работать 37 филиалов парка. Об этом говорится в материале газеты "Красная звезда" по итогам беседы с командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.

"Также в воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, ведется активная работа по созданию выставочных площадок парков "Патриот". На сегодня в военном округе создано 25 площадок. Уже в следующем году их количество будет доведено до 37", - говорится в сообщении.

Кроме этого, особое внимание в округе уделяется работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Уточняется, что в 2021 году командиры гарнизонов, воинских частей и соединений провели более тысячи акций "Парад для ветерана" и поздравлений, в том числе с участием представителей командования военного округа. Работа в данном направлении продолжается.

Первый парк "Патриот" открылся в июне 2015 года в Подмосковье. На его территории располагается Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, а также объединенный сектор Воздушно-космических сил и Конгрессно-выставочный центр.