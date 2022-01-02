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На территории ЮВО пройдут десять всеармейских конкурсов в 2022 году

Мероприятие состоится в августе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 января. /ТАСС/. Десять всеармейских конкурсов "АрМИ-2022" пройдут на территории Южного военного округа (ЮВО) в августе 2022 года. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Всеармейский этап десяти конкурсов пройдет на территории ЮВО. "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" состоятся на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Во Владикавказе на полигоне Шалхи будут проведены состязания "Снайперский рубеж" и "Военно-медицинская эстафета". В Севастополе традиционно будут соревноваться водолазы в конкурсе "Глубина", - говорится в сообщении.

В городе Ейске Краснодарского края военнослужащие подразделений ПВО примут участие в конкурсе "Чистое небо". В селе Терскол в Кабардино-Балкарии состоятся соревнования горных подразделений "Эльбрусское кольцо". На базе учебного центра в городе Волжский будут состязаться военные инженеры в конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

В 2021 году Армейские международные игры проходили на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более пяти тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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