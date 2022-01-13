Гендиректор ПСЗ "Янтарь" рассказал о планах строительства обновленных "десантников"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" рассчитывает на продолжение строительства серии больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ПСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Илья Самарин.

"С учетом специализации завода и большого опыта в освоении проектов военного назначения хотелось бы строить на наших площадях серию больших десантных кораблей, в которых нуждается ВМФ России", - сказал он.

По словам Самарина, планируется, что стапельные места будут освобождаться в первой половине 2022 года по мере спуска заказов на воду. "Чтобы исключить простои и обеспечить ритмичную загрузку производственных мощностей, мы принимаем меры по привлечению новых заказов", - отметил он.

Сейчас ПСЗ ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 для ВМФ России и двух фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии.

Сообщалось, что в связи с недавним пожаром на "Северной верфи", где строятся фрегаты и корветы для ВМФ РФ, рассматривается возможность передачи части заказов на ПСЗ.

Первоначально ПСЗ построил два БДК проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Они уже переданы Военно-морскому флоту. 23 апреля 2019 года в режиме видеоконференции, в которой, находясь на "Северной верфи", принял участие президент РФ Владимир Путин, на ПСЗ состоялась церемония закладки двух БДК модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".