Командующий войсками ЦВО представил нового командира военной базы в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Руководящему составу Центрального военного округа (ЦВО) представлен новый командир 201-й военной базы в Таджикистане - полковник Евгений Ковылин. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по видео-конференц-связи представил руководящему составу военного округа назначенного командира военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, полковника Евгения Ковылина", - говорится в сообщении.

Ковылин окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем Общевойсковую академию имени М.В.Фрунзе. Последовательно прошел все должности от командира взвода до начальника штаба окружного учебного центра по подготовке младших специалистов. Службу проходил в регионах Урала, Поволжья, в Таджикистане. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, а также наградами Министерства обороны РФ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.