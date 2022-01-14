Дислоцированный в Крыму армейский корпус усилят ракетным дивизионом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Дислоцированный в Крыму 22-й армейский корпус будет пополнен ракетным дивизионом. Об этом в пятницу в интервью газете "Военный вестник юга России" сообщил командующий Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

"Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион", - приводит издание слова командующего округом.

Дворников также напомнил, что в 2022 году завершится формирование 19-й и 20-й мотострелковых дивизий в составе соответственно 58-й и 8-й армий. При этом в их составе будут сформированы еще по одному мотострелковому полку и танковому батальону. Кроме того, до полного состава будет развернут 415-й учебный центр подготовки младших специалистов. "Все это позволит повысить боевые возможности округа", - отметил командующий.

В 2020 году в ЮВО была вновь сформирована 19-я мотострелковая дивизия, а в 2021 году завершился первый этап формирования 20-й мотострелковой дивизии.