В ЮВО поступит около трех тыс. образцов вооружения и военной техники в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Войска Южного военного округа (ЮВО) в текущем году получат около трех тыс. образцов вооружения и военной техники. Об этом в пятницу в интервью газете "Военный вестник юга России" сообщил командующий ЮВО Александр Дворников.

"В текущем году спланировано поставить около трех тыс. образцов, в том числе 1180 современных. Это 27 самолетов, 37 вертолетов, пять боевых кораблей и катеров, зенитные ракетные комплексы, наземные радиотехнические средства, бронетанковая техника и ракетно-артиллерийское вооружение, специальная техника различных родов, войск и служб", - сказал он.

Командующий добавил, что к концу года доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в ЮВО возрастет до 72%.