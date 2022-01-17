На Кубани экипажи более 30 вертолетов приняли участие в летно-тактических учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Летно-тактические учения вертолетного полка армейской авиации прошли в Краснодарском крае, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). В учениях приняли участие экипажи более 30 вертолетов.

"В ходе учения экипажи совершили одиночные и групповые полеты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов. Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник" отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор", выполняющих условное десантирование личного состава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учениях приняли участие более 30 вертолетов полка армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО. Полеты осуществлялись как днем, так и в ночное время.

Экипажи вертолетов Ка-52 в составе звена отработали также элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах. На завершающем этапе учений пилоты выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.