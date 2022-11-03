СМИ: Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами

Как сообщает Nikkei, они рассматриваются как средство стратегического сдерживания в отношении Китая и КНДР

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии разрабатывает программу оснащения вооруженных сил страны гиперзвуковыми ракетами большой дальности. Их предполагается поставить в войска ориентировочно в 2030 году, сообщила в четверг ведущая экономическая газета страны Nikkei.

Гиперзвуковые ракеты благодаря большой скорости и способности к резкому маневрированию должны серьезно повысить наступательный потенциал вооруженных сил страны. Они рассматриваются как средство стратегического сдерживания в отношении Китая и КНДР, отмечает издание.

По его данным, оснащение войск гиперзвуковыми ракетами рассматривается как завершающий этап текущей модернизации ударного потенциала ВС Японии. На первом этапе ВМС страны предполагается оснастить американскими крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") дальностью до 2,5 тыс. км. При согласии со стороны США их можно достаточно быстро развернуть на надводных боевых кораблях и затем на подводных лодках. Одновременно самолеты ВВС Японии предполагается оснастить крылатыми ракетами американского и норвежского производства дальностью от 275 до 1 900 км.

Ориентировочно в 2026 году в Японии будут развернуты баллистические ракеты наземного базирования "Тип-12" собственного производства дальностью более 1000 км. С 2027 по 2030 год их модернизированными вариантами предполагается оснастить боевые корабли и самолеты.

Эта программа перевооружения потребует увеличения японских военных расходов более чем вдвое. Токио планирует по образцу стран НАТО довести их до уровня, превышающего 2% валового внутреннего продукта страны.