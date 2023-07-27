В России создали микробеспилотник весом 38 граммов для ударов по живой силе противника

Стоимость базовой версии дрона без полезной нагрузки составит порядка 75-80 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат мультироторного типа "Вектор Х-120" с сухим весом 38 граммов, предназначенный для нанесения удара по живой силе противника. Об этом ТАСС сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) "Беспилотного Авиастроения".

"Специалисты нашего бюро разработали маленький квадрокоптер "Вектор Х-120", который весит всего 38 грамм без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца", - отметили в организации. По словам собеседника ТАСС, речь идет о патронах калибра 5,45х39 мм (масса - 10,2 грамма), а также 9 19 мм Люгер (7,45 грамма).

В ОКБ уточнили, что миниатюрный дрон, вооруженный боевым патроном, сможет осуществлять задачи, невыполнимые для обычного стрелка. "Вектор Х-120" способен совершенно спокойно прилететь в укрытие и произвести поражение цели непосредственно внутри укрытия. Этого не сможет сделать снайпер или боец, который стреляет из любого стрелкового оружия, если только речь не идет о тяжелом вооружении типа гранатометов или серьезных противотанковых ружей, которые сейчас большая редкость, а также специальных боеприпасов кумулятивного типа", - заявили в ОКБ.

Собеседник ТАСС добавил также, что для осуществления выстрела обычным боеприпасом бойцу понадобилось бы выйти на открытый участок или показаться из укрытия. "Дрон в этом плане гораздо эффективнее. Можно осуществлять запуск, находясь за любым препятствием, и контролировать полет вплоть до места применения", - уточнил он.

Максимальное время полета дрона - до 6 минут. Дальность полета - до 2 км. Максимальная скорость полета - 50 км/час. Стоимость базовой версии микробеспилотника без полезной нагрузки составит порядка 75-80 тыс. рублей.

Полеты дронов "роем"

В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме "роя". "Технология дальнейшего развития микробеспилотной авиации идет к тому, что аппараты будут летать роем. На сегодняшний день такие изделия существуют за рубежом и успешно испытаны. Есть успехи и у американцев, и у европейцев. Есть аналогичные разработки и у нас в России. При использовании, например, технологии машинного зрения, микродрон, способный нести на себе подобного рода боеприпас, может сам захватывать цель для поражения. Видеокамера позволяет определить при помощи заложенного в полетный контроллер алгоритма определения параметры цели и саму цель", - сообщили в ОКБ.

Собеседник ТАСС рассказал, что на данный момент главным препятствием для реализации данной концепции является отсутствие готовых и доступных решений в виде отечественного полетного контроллера необходимого форм-фактора и массовых характеристик.

ОКБ "Беспилотного Авиастроения" - малая производственная компания, занимающаяся проектированием, созданием и летными испытаниями БПЛА различного типа для широкого спектра задач.