МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новейший морской тральщик "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - город Полярный. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - город Полярный - после завершения межфлотского перехода", - говорится в сообщении. Отмечается, что на пирсе экипаж встретили представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, ЗАТО Александровск, а также военнослужащие соединения, в состав которого вошел корабль.

"Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил", - добавили в Минобороны.

По словам Михайлова, применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне.