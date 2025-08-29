МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Активная фаза российско-монгольских межвидовых военных учений "Селенга-2025", проходящих в Бурятии, подошла к концу, сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне "Бурдуны" в Республике Бурятия завершился этап с боевой стрельбой совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения российские и монгольские силы провели контртеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований при освобождении объекта промышленной инфраструктуры в приграничном районе. "В результате полученной информации о местонахождении командного пункта условного противника, военнослужащие подразделений специального назначения России и сил специальных операций Монголии выполнили высадку посадочным способом в тыл неприятеля с дальнейшим захватом указанного объекта", - добавили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что легендарная эскадрилья "Монгольский Арат" выполнила задачи учений совместно с монгольскими коллегами, впервые прибывшими на международные учения. "Были задействованы самолеты Миг-29 и Су-25, вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П", - рассказали в МО РФ.

По словам руководителя монгольскими силами в рамках учений, бригадного генерала Цэвэнхуу Буяндэлгэр, военнослужащие Монголии стремятся перенять боевой опыт у российских коллег. "Основной целью является своевременное освоение всех актуальных изменений в тактической подготовке, а также повышение уровня взаимодействия между подразделениями", - подчеркнул он, оценив уровень организации учений как высокий.

"Сотрудничество между командованием Восточного военного округа и сухопутных войск Монголии прошло на должном уровне. Все задачи, поставленные в ходе планирования, были успешно выполнены - от подготовки учебных полигонов до реализации всех элементов учения. Особо хочется отметить, что в ходе выполнения мероприятий не возникло серьезных трудностей, благодаря слаженной работе всех участников", - добавил генерал.