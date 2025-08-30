В Бурятии завершились российско-монгольские учения "Селенга-2025"

Церемония закрытия состоялась на общевойсковом полигоне Бурдуны Восточного военного округа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совместные межвидовые российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" завершились в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне Бурдуны Восточного военного округа состоялась церемония закрытия совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВВО отметили, что с приветственным словом к участникам обратились в. о. обязанности командующего общевойсковой армией ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский, помощник командующего войсками ВВО полковник Иван Тараев, начальник департамента стратегической политики и планирования министерства обороны Монголии бригадный генерал Чуллуунбор Гандирваа, начальник главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Монголии бригадный генерал Дагва Дугаррагча.

По словам Тараева, прошедшие учения являются хорошим продолжением исторически сложившихся дружественных отношений между странами. "Считаю, что межвидовое российско-монгольское учение "Селенга-2025" внесет существенный вклад и послужит плодотворному и качественного расширения сотрудничества не только между вооруженными силами Монголии и Российской Федерации, но и между странами в целом", - сказал он.

В пресс-службе ВВО также сообщили, что право опустить флаг совместных учений было предоставлено командирам тактических групп подполковнику Равилю Тукаеву и майору Суур Даваагамбо. "Затем состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих России и Монголии. Представители командования государств наградили участников памятными медалями. Остальному личному составу были вручены памятные подарки. По традиции мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих России и Монголии", - говорится в сообщении.

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга" направлены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на них разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В 2025 году в межвидовых учениях были задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооруженных сил России и Монголии общей численностью порядка 700 человек и около 200 единиц военной техники.