В Великом Новгороде впервые покажут Миниатюрный комплекс РЭБ для защиты от дронов

Изделие разработано подмосковными волонтерами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Миниатюрный индивидуальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Моторола-3М" для защиты от дронов впервые покажут на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" (Новгородская область). Изделие разработано подмосковными волонтерами. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Лаборатория РЭБ".

"Моторола-3М" - переносная мини-установка размером чуть больше рации. Это индивидуальный комплекс РЭБ, который крепится на обмундирование бойца и защищает его и людей вокруг. Станция делается под заказ под частоты, которые выбирает заказчик исходя из наиболее актуальных на своем участке. Это позволяет существенно снизить стоимость изделия, также дает возможность сделать станцию удобнее в использовании и легче, что очень важно, учитывая вес полного обмундирования бойца. "Моторола-3М" разработана совместно с подмосковными волонтерами организации "Верное дело" (Мытищи), - рассказали в "Лаборатории РЭБ".

В ходе испытаний было установлено, что при удаленности оператора на 250 м от станции РЭБ (мощность пульта 1 Вт) FPV-дрон не долетал ближе 80-120 м. "Моторола-3М" может быть оборудована выносным пультом управления на кабеле, позволяющим военнослужащему крепить станцию РЭБ в любое удобное для него место (за спиной, на рюкзаке, на мотоцикле), при этом пульт управления будет находится всегда под рукой", - сообщили в КБ.

Там подчеркнули, что изделие отличается низкой стоимостью. "В волонтерскую организацию "Верное дело" неоднократно поступали просьбы о закупке комплексов РЭБ для фронта. Сейчас дроны представляют основную опасность для жизни военных, а технология РЭБ помогает защититься от них, блокируя управление БПЛА. Однако стоимость заводских РЭБ часто превышает финансовые возможности волонтеров. Поэтому неравнодушные инженеры решили заняться разработкой собственных комплексов", - отметили в организации.

По словам официального представителя организации, за последние два года специалисты "Лаборатории РЭБ" разработали и передали в зону СВО десятки станций РЭБ для защиты стационарных объектов, грузовых и легковых авто, квадроциклов, багги и мототехники.

"Дронница" пройдет в Великом Новгороде 6-7 сентября.