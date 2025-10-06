В Белгороде от атак беспилотников ВСУ защитили 40 соцобъектов

Для этого использовали 187 тыс. кв. м антидроновой сетки

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. 40 социальных объектов в Белгороде защитили антидроновой сеткой от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день, для этого потребовалось 187 тыс. кв. м защитного материала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Из всех социальных объектов, которые планируется защитить в городе Белгороде антидроновой сеткой, на данный момент завершены работы на 40 из них. <...> Для данных целей потребовалось 187 тыс. кв. м [антидроновой сетки], - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы по защите планируется завершить в ближайшее время.

Как ранее сообщал губернатор области Вячеслав Гладков, до 1 сентября власти региона планировали закрыть антидроновыми сетками более 150 соцобъектов по всей Белгородской области.