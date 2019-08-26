В СКФУ заявили, что последствия пожара в вузе не повлияют на учебный процесс

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Возгорание в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), которое произошло в воскресенье, не повлияет на учебный процесс и начало занятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКФУ.

"Значительного ущерба пожар не принес, дорогостоящего оборудования в помещении не было. На учебный процесс и начало учебного года происшествие не повлияет", - сказал собеседник агентства.

Пожар в одной из лаборантских университета произошел в воскресенье вечером в здании СКФУ на улице Пушкина в Ставрополе.

По данным краевого управления МЧС, площадь возгорания составила 15 кв. м, никто не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.