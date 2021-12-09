В Хабаровском крае отремонтировали девять ветхих мостов в рамках нацпроекта

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили в этом году средства из регионального и федерального бюджетов на ремонт 10 ветхих мостов, по девяти из них работы уже завершились. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

С 2022 года по нацпроекту регион начнут получать субсидии на ремонт аварийных мостов. Всего за 2022-2024 годы на эти цели поступят средства в размере 1,7 млрд рублей, с помощью которых планируется привести в порядок более 800 погонных метров ветхих мостовых сооружений.

"Работа в этом направлении уже ведется. В 2021 году за счет средств федерального и регионального бюджетов на трассе Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын восстановлены мосты через реку Герби и одноименную протоку. Завершаются аналогичные работы на переходе через реку Аякит. Также отремонтированы семь ветхих мостов через реки Быстрая, Хайбас, Балахта, Ургал, Эбкан, Нижняя Патха и на дороге между Биробиджаном и поселком Кукан. Стоимость всех работ превысила 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Накануне глава региона Михаил Дегтярев презентовал стратегию развития региона на ближайшие годы, в основу которой легли флагманские инициативы - "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Задачи транспортной доступности будут решаться в рамках инициативы "Край комфортного проживания". За пять лет в регионе построят и отремонтируют около 800 км автомобильных дорог.

Сейчас автодороги ремонтируют главным образом в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "По нему в период с 2019 по 2021 год в регионе привели в нормативное состояние 525 км дорог. <...> В 2022 году на реализацию нацпроекта в крае будет выделено 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. Сейчас идет контрактация по работам на будущий год, только в Хабаровской городской агломерации планируется отремонтировать 43 объекта, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. За 2021 год по всему краю шли ремонты по 145 объектам протяженностью более 133 км.