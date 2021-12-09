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В Хабаровском крае отремонтировали девять ветхих мостов в рамках нацпроекта

Власти планируют восстановить более 800 погонных метров сооружений за 2022-2024 годы

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили в этом году средства из регионального и федерального бюджетов на ремонт 10 ветхих мостов, по девяти из них работы уже завершились. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

С 2022 года по нацпроекту регион начнут получать субсидии на ремонт аварийных мостов. Всего за 2022-2024 годы на эти цели поступят средства в размере 1,7 млрд рублей, с помощью которых планируется привести в порядок более 800 погонных метров ветхих мостовых сооружений.

"Работа в этом направлении уже ведется. В 2021 году за счет средств федерального и регионального бюджетов на трассе Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын восстановлены мосты через реку Герби и одноименную протоку. Завершаются аналогичные работы на переходе через реку Аякит. Также отремонтированы семь ветхих мостов через реки Быстрая, Хайбас, Балахта, Ургал, Эбкан, Нижняя Патха и на дороге между Биробиджаном и поселком Кукан. Стоимость всех работ превысила 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Накануне глава региона Михаил Дегтярев презентовал стратегию развития региона на ближайшие годы, в основу которой легли флагманские инициативы - "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Задачи транспортной доступности будут решаться в рамках инициативы "Край комфортного проживания". За пять лет в регионе построят и отремонтируют около 800 км автомобильных дорог.

Сейчас автодороги ремонтируют главным образом в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "По нему в период с 2019 по 2021 год в регионе привели в нормативное состояние 525 км дорог. <...> В 2022 году на реализацию нацпроекта в крае будет выделено 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. Сейчас идет контрактация по работам на будущий год, только в Хабаровской городской агломерации планируется отремонтировать 43 объекта, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. За 2021 год по всему краю шли ремонты по 145 объектам протяженностью более 133 км.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
Ремонт 15 км дорог провели за счет экономии денег при возведении Северного обхода в Калуге
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